Названы любимые песни пассажиров такси

Сервис такси "Ситимобил" сообщил, какие песни чаще всего любят слушать пассажиры. В опросе участвовало более 5600 россиян. В итоге оказалось, что люди готовы слушать на повторе песни Despacito, "Цвет настроения синий" и Freestyler. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу сервиса и исследование компании ResearchMe.
Молодежь, в основном, выбирает песню Элджея "Минимал". На вопрос "Если бы водителем такси оказался музыкальный исполнитель, кого вы бы хотели увидеть?" многие назвали Диму Билана, Егора Крида, Ольгу Бузову, Валерия Кипелова, Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Сергея Жукова, Тимати и Шнура.
"Большинство (60%) опрошенных россиян всегда обращают внимание на то, какая музыка играет в такси. Причем более внимательными оказались женщины – 64% против 56% пассажиров мужского пола", – добавили в компании.
Отмечается, что 7% россиян просят водителя включить определенную музыку или радиостанцию. В тишине предпочитают ездить только 5%.
Большинство россиян предпочитают поп-музыку, ее выбирают жители Москвы, Воронежа, Волгограда, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Самары, Екатеринбурга, Челябинска, Кемерово, Новосибирска, Омска. При этом большая часть жителей Санкт-Петербурга и Краснодара отдают предпочтение рок-музыке, а рэп и хип-хоп больше всего любят на Урале.
Ранее Shazam назвал самые популярные песни 2018 года. Чаще всего люди искали песню Solo группы Clean Bandit и Demi Lovato. Ее пользователи пытались распознать 9,1 миллиона раз.
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