Shazam назвал самые популярные музыкальные запросы в 2018 году

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Проект Shazam, позволяющий распознавать мелодии, назвал самые популярные композиции 2018 года. Об этом сообщает BBC.

Чаще всего в Shazam искали песню Solo группы Clean Bandit и Demi Lovato. Ее пользователи пытались распознать 9,1 миллиона раз. На втором месте с 8,6 миллиона поисковых запросов расположилась совместная работа Ники Джема и Джея Бальвина X. Тройку замкнула композиция Кельвина Харриса и певицы Дуа Липа One Kiss.

Аналитики "Яндекс.Музыки" также узнали о наиболее популярных песнях среди российских пользователей. В топ-3 попали композиции In My Mind (Dynoro, Gigi D'Agostino), Drunk Groove (MARUV, BOOSIN) и "Медуза" (Matrang).

Прорывом года из числа российских исполнителей стала Монеточка, певицей года – LOBODA, исполнителем года – Егор Крид. Эксперты отметили, что сейчас посетители стали чаще слушать песни на русском языке, чем в предыдущие годы.