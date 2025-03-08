Синоптик Позднякова: рекорд максимальной температуры воздуха ожидается 8 марта в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Юлия Иванко

Рекорд максимальной температуры воздуха ожидается 8 марта в Москве, рассказала в своем телеграм-канале ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Яркое солнце, отсутствие снега и незначительная скорость ветра говорят о том, что в Москве рекорда максимальной температуры воздуха этого дня нам не избежать. В такие дни амплитуда температуры может достигать 10–13 градусов", – объяснила синоптик.

По ее словам, в 07:00 минимальная температура воздуха фиксировалась на главной метеостанции столицы ВДНХ на отметке минус 2,8 градуса. Однако в таких погодных условиях воздух быстро прогревается. В связи с этим в послеполуденные часы в столице ожидается около 10 градусов тепла, подчеркнула эксперт.

При этом предыдущий рекорд этого дня, составивший 8,6 градуса, был зафиксирован в 2020 году.

Причиной экстремально высокой температуры воздуха для марта в Москве и области стало отсутствие снега, объяснил ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, наличие снега корректирует температуру, поскольку согревающее солнце отражается от покрова.