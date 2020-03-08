Пасмурная погода ожидает москвичей в понедельник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В понедельник, 9 марта в столичном регионе сохранится облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь, утром будет туман, сообщает Гидрометцентр России.

В ночные часы ожидается +1... +3 градуса, по области – от 0 до +5. Днем воздух в столице прогреется до +8... +10 градусов, в Подмосковье столбики термометров покажут от +6 до +11.

Ветер будет дуть переменных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

До какой температуры прогрелся воздух 8 Марта



В воскресенье, 8 марта, температура воздуха в Москве стала рекордно теплой за всю историю метеонаблюдений. К 06:00 на ВДНХ она достигла 8,5 градуса.

Прежний исторический максимум для 8 марта был установлен в 2014 году, когда воздух в городе прогрелся до 8,3 градуса.