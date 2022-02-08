Названы симптомы "Омикрона", которые можно спутать с переутомлением

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Ранним признаком заражения штаммом коронавируса "Омикрон", который можно спутать с переутомлением, может быть боль в мышцах и суставах, особенно в области спины и плеч, пишет Daily Express.

"Люди испытывают боль, которая может приходить и уходить на некоторое время, пока идет выздоровление. Некоторые также сталкиваются со странными или измененными ощущениями, такими как онемение или покалывание, слабость в руках или ногах", – говорится в материале.

Ученые, участвующие в проекте по отслеживанию симптомов коронавируса ZOE COVID Symptom Study, рассказали, что обычно такие боли сохраняются в среднем два-три дня, но могут проходить дольше в зависимости от возраста пациента.

"У детей боли продолжаются до четырех суток, до пяти дней – у взрослых в возрасте 16–35 лет, семи дней – у взрослых в возрасте 35–65 лет и до восьми дней – у людей старше 65 лет", – отметили эксперты.

Ранее специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании рассказали, что распространенным симптомом COVID-19 при заражении штаммом "Омикрон", который возникает до появления затруднений в дыхании, является головная боль.

Врачи подчеркнули, что чаще всего продолжительные головные боли наблюдаются у пациентов, которые регулярно испытывали аналогичные проблемы и до заражения. При этом данный симптом "Омикрона" может проявиться у практически любого человека, а также он может сохраняться и после выздоровления.