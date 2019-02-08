Уволилась директор колледжа в Керчи, где произошла стрельба

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Ольга Гребенникова, директор Керченского политехнического колледжа, где в октябре произошли взрыв и стрельба, покинула свою должность, сообщает РИА Новости.

Как уточнили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи Крыма, директор приняла решение написать заявление по собственному желанию. Новый директор колледжа пока не назначен.

17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погибли 20 человек, среди них 15 студентов и пять работников колледжа.

Еще 50 человек получили ранения. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Власти Крыма объявили трехдневный траур в память о жертвах атаки на колледж.

По словам первого замначальника Управления ФСБ России Сергея Егорова, силовики предотвратили несколько нападений на образовательные учреждения после трагедии в колледже в Керчи.

Также Росгвардия предложила повысить возраст покупки оружия до 21 года. Это, по мнению представителей ведомства и депутатов Госдумы, обеспечит безопасность людей.