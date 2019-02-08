Как легально уменьшить налоги и получить бонус от государства

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В России есть несколько способов сэкономить на налогах, не нарушая при этом закон. О законных способах не переплачивать сообщает сайт "Аргументы и факты".

Налог на недвижимость с 2016 года рассчитывается по новым правилам, с этого момента его размер зависит не от инвентаризационной, а от кадастровой стоимости. Бывает, что кадастровая стоимость рассчитывается в большую сторону, поэтому собственники жилья платят налог больше.

Управляющий партнер "Митсан Консалтинг" Дмитрий Желнин пояснил, что кадастровую стоимость жилья можно оспорить: провести экспертизу, и если специалисты признают стоимость завышенной, то владельцы жилья должны обратиться к специальной комиссии по месту жительства и рассмотреть спор.

Случается также, что комиссия отказала в пересмотре кадастровой стоимости, и тогда вопрос решается в судебном порядке через проведение судебной экспертизы. При переоценке кадастровой стоимости налог пересчитают в пользу налогоплательщика с момента начала действия такой стоимости.

Также можно получить "скидку", оформив жилплощадь на родственника, принадлежащего к льготной категории, добавила Анна Веденеева, основатель "Бухгалтерского бюро Анны Веденеевой". Помимо известных категорий граждан, попадающих под статус "льготников", от уплаты налога на имущество освобождаются пенсионеры – сейчас это мужчины 60 лет и старше и женщины 55 лет и старше. Эксперты подчеркнули, что при переоформлении имущества на льготника надо понимать, что это должен быть близкий человек, которому можно довериться.

Что касается льготы для арендодателей жилья, физлица обязаны сами рассчитывать и платить налоги с доходов, которые не уплатил работодатель. Кроме налогов на основном месте работы, нужно также уплачивать налоги со всех остальных доходов: подработок или сдачи жилья в аренду, и это 13 процентов. Однако есть способ платить меньше. Как рассказала юрисконсульт компании "Мой семейный юрист" Юлия Казакова, владельцы квартир имеют право зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и платить шесть процентов от дохода.

Есть возможность уменьшить налог за сдачу жилья, получив статус самозанятого, хотя это действует только в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.

В некоторых регионах пенсионерам положена скидка 50 процентов на транспортный налог. Также местные власти некоторых субъектов РФ освобождают от уплаты транспортного налога ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, многодетных родителей. Чтобы сэкономить на выплатах налога за автомобиль, можно оформить его на родственника-льготника.

Налог на доходы можно вернуть в качестве налогового вычета, но только в некоторых случаях. Налоговый вычет возможен при покупке жилья, обучении, лечении, дополнительном пенсионном обеспечении, пожертвовании благотворительным, некоммерческим и религиозным организациям.