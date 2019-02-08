Небольшой снег и до минус 7 градусов ожидаются в Москве в выходные

Небольшой снег и до минус 7 градусов ожидаются в Москве в предстоящие выходные, сообщает центр погоды "Фобос".
9 февраля будет облачно, местами пройдет небольшой снег, ночью столбики термометров покажут -2... -4 градуса в Москве и -1... -6 градусов – по области. Днем в столице будет 0... -2 и -4... +1 – по области. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.
В ночь на 10 февраля над Москвой расположится небольшой антициклон, в облаках появятся прояснения и немного похолодает. Температура опустится до 5–7 градусов мороза в столице и 4–9 градусов ниже нуля – по области.
Днем будет 3–5 градусов мороза в городе и 2–7 градусов мороза – по области. Пройдет снег. Ветер будет южным, 5–10 метров в секунду. В первый день новой недели Москва окажется в теплом секторе циклона. Местами пройдет мокрый снег, а воздух прогреется до 0... +2.
Ранее сообщалось, что температура в столице понизится во второй части февраля. После очередной оттепели погода в городе станет более зимней. Сейчас она на несколько градусов выше нормы.
Накануне горожан предупреждали о надвигающемся снегопаде и сильной гололедице. Водителям советовали воздержаться от поездок на личном транспорте, либо быть предельно внимательными при дорожном движении.
"Утро": стабильное атмосферное давление ожидается в столице 8 февраля
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