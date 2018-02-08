Портрет идеального москвича. Опрос

Москву можно назвать столицей противоположностей или городом контрастов. Чтобы понять, как выглядит портрет идеального москвича, предлагаем пройти опрос. Результаты теста – в ближайших выпусках программы "Жизнь в большом городе" на телеканале Москва 24.