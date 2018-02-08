Ставки на итоги выборов могут запретить в России

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Минфин России предложил запретить букмекерам принимать ставки на результаты выборов и референдумов в стране. Соответствующий документ опубликован на портале проектов правовых актов.

Пункты приема ставок могут заключать пари, относящиеся к результатам спортивных соревнований, скачек на ипподроме, а также итогов голосования, результатов выборов или референдума в период соответствующих избирательных кампаний. Допускаются также споры о результатах и событиях, связанных с выборами и другими голосованиями иным образом, сообщает "Газета.ру".

Ведомство предлагает исключить из списка поводов для пари выборы и референдумы в России. Под запрет попадут и ставки по событиям, связанным с выборами.

Голосование за кандидатов в президенты РФ пройдет 18 марта. Ранее ЦИК сообщил о том, что были зарегистрированы все претенденты на эту должность. В бюллетене будет восемь имен: первым номером станет Сергей Бабурин, за ним по алфавитному порядку расположатся Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.