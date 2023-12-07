Попова заявила, что микоплазменной инфекции не дали распространиться в России

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Первый случай микоплазменной инфекции в стране зафиксировали в конце сентября, уже к середине ноября она спала. Таким образом, заболеванию не дали распространиться по всей России. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

По словам Поповой, в настоящее время фиксируются лишь единичные случаи, поэтому нельзя говорить о массовом распространении инфекции. Эксперт подчеркнула, что ужесточать меры по борьбе с заболеванием пока не требуется.

"Все меры, которые использовали или применялись, будут использоваться дальше, они эффективны", – отметила глава ведомства.

Ранее Роспотребнадзор заявил о зафиксированных в РФ случаях микоплазменной инфекции. При этом более тяжелых форм течения заболевания в стране, как и за рубежом, пока не обнаружено.

При этом доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, что чаще всего во время этого недуга появляется температура, кашель и тяжесть при дыхании. Симптомами подобной инфекции также являются заложенный нос, боль в горле и интоксикация.

Педиатр и иммунолог Павел Бережанский также предупредил, что примерно 75–80% людей, заразившихся микоплазменной инфекцией, выздоравливают сами, поэтому это заболевание называют "добрым". Так, дети 6–8 лет или подростки, у которых чаще всего фиксируется это заболевание, сохраняют активность и хороший аппетит.



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