Врач объяснил, почему микоплазменная инфекция является "доброй"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Примерно 75–80% людей, заразившихся микоплазменной инфекцией, выздоравливают сами, поэтому это заболевание называют "добрым". Об этом РИА Новости сообщил доцент кафедры детских болезней Клинического института детского здоровья имени Н. Ф. Филатова Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Минздрава России, педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог Павел Бережанский.

Также он уточнил, что у остальных 20–25% людей имеются или клинические проявления (температура, кашель), или на фоне ингаляционной терапии сухие подкашливания. Кроме того, врач добавил, что инфекцией болеют без интоксикации и снижения качества жизни. Так, дети 6–8 лет или подростки, у которых чаще всего фиксируется это заболевание, сохраняют активность и хороший аппетит.

При этом Бережанский отметил, что микоплазменную инфекцию называют "доброй" еще и потому, что она быстро протекает в организме человека и легко поддается обычной терапии.

В свою очередь, Роспотребнадзор решил пока не ужесточать меры контроля и ограничения в отношении тех, кто пребывает из Китая в Приморье, по причине роста заболеваемости микоплазменной инфекцией – одного из возбудителей пневмонии.

"Возбудитель не новый, давно изучен. Медорганизации знают, как диагностировать и лечить его. Оно у нас регистрируется ежегодно, и в Приморском крае в том числе", – отметила главный специалист отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Марина Шикалова, передает пресс-служба ведомства.

Ранее Роспотребнадзор заявил о зафиксированных в РФ случаях микоплазменной инфекции. При этом более тяжелых форм течения заболевания в стране, как и за рубежом, пока не обнаружено.

При этом доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, что чаще всего во время этого недуга появляется температура, кашель и тяжесть при дыхании. Симптомами подобной инфекции также являются заложенный нос, боль в горле и интоксикация.



Специалисты рассказали, как защититься от сезонных инфекций