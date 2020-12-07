В Москве госпитализировали народную артистку РСФСР Ларису Голубкину

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Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина с переломом ноги попала в больницу, сообщает РИА Новости.
"Упала, сломала ногу, нахожусь в больнице", – сказала она.
Лариса Голубкина заработала широкую известность после роли Шурочки Азаровой в комедии Эльдара Рязанова "Гусарская баллада". В этом году актриса отметила 80-летний юбилей.
Ранее сообщалось, что глава студии "Военфильм" Игорь Угольников находится в больнице с коронавирусом. По словам пиар-директора студии Ольги Родионовой, продюсер чувствует себя нормально.
"Раскрывая тайны звёзд": К юбилею Ларисы Голубкиной