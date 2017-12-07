Бывший гендиректор "Яндекса" возглавил Ozon

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Бывшего главу "Яндекса" Александра Шульгина назначили генеральным директором группы компаний Ozon. Он сменил на этом посту покинувшего компанию Дэнни Перекальски, сообщает ТАСС.

В "Яндексе" Шульгин был главным операционным директором. До этого он более 10 лет занимал финансовые позиции в Coca-Cola, а с 2007 года был финансовым директором Coca-Cola в России.

Ozon.ru – это крупный российский интернет-магазин, созданный в 1998 году. Сегодня в каталогах компании представлено более чем 4,7 миллиона различных товаров.