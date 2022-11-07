Диетолог рассказала, сколько можно съесть холодца в праздник

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Здоровый человек может позволить себе в праздники небольшую порцию холодца – до 100–150 граммов, заявила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в День холодца. По ее словам, вместо этого блюда лучше съесть заливное из маложирных сортов мяса, рыбы или птицы с овощами и зеленью, передает РИА Новости.

Стародубова отметила, что традиционный холодец содержит большое количество насыщенных жиров, их содержание в рационе питания не должно превышать 10% от общей калорийности рациона.

"Избыточное потребление насыщенных жиров с пищей может сопровождаться повышением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения", – сказала диетолог и напомнила, что во всем лучше соблюдать меру. Она назвала мифом мнение о том, что за счет употребление холодца или желе с высоким содержанием коллагена можно укрепить связки и суставы и сделать кожу более упругой.

Стародубова уточнила, что холодец содержит не только много насыщенных жиров, но и пуриновых оснований и экстрактивных веществ, так как в основе блюда – наваристый бульон. "Бульоны, особенно наваристые, ограничиваются или полностью исключаются из питания людей с болезнями почек, подагрой, с болезнями сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта и так далее. Поэтому, если у вас есть какие-либо хронические заболевания, по вопросам питания и терапии необходимо консультироваться с врачом", – пояснила она.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что жажда, усталость, изменившийся запах тела и прочие признаки могут свидетельствовать о зашкаливающем уровне сахара в крови. Она отметила, что при высоком уровне сахара чаще возникают грибковые инфекции, поскольку глюкоза является хорошим кормом для патогенов. Кроме того, в пальцах может ощущаться покалывание вплоть до онемения.



"Доктор 24": холодец

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