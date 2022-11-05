Врач связала появление паразитов с употреблением полуфабрикатов

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Полуфабрикаты, несмотря на все их преимущества, могут нанести серьезный вред организму и даже заразить паразитами. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала врач-терапевт Елизавета Бинцаровская.

Дело в том, что различные болезнетворные микроорганизмы способны выжить даже при очень низких температурах. Причем рыбные полуфабрикаты в этом плане еще более опасны. чем остальные. Прежде, чем употреблять такую пищу, важно оценить условия ее хранения, ее свежесть, а также подвергнуть тщательной термической обработке.

Другая опасность, которую несут в себе быстроразмораживаемые продукты, – повышение уровня холестерина в крови. Обычно это связано с использованием производителями некачественных компонентов, добавлением животных жиров и субпродуктов. Кроме того, часто полуфабрикаты жарят в большом количестве масла, что усугубляет ситуацию.

Последнее, на что обратила внимание врач, – обострение болезней ЖКТ при регулярном употреблении "заморозки". Это связано с низким содержанием в таких продуктах клетчатки и других полезных веществ, зато большим количеством жиров, специй и соли.

Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов рекомендовал отказаться от чрезмерного употребление бекона, сырокопченых и копченых колбас. По его словам, содержащиеся в них трансжиры, насыщенные и вредные животные жиры приводят к закупорке сосудов и артерий.



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