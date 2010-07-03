Марш в честь годовщины Парада 1941 года. Прямой эфир

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На Красной площади проходит марш в память о Параде 7 ноября 1941 года. В мероприятии принимают участие 40 боевых машин времен Великой Отечественной войны и расчеты военнослужащих, суворовцев, кадет и юнармейцев.

С трибун за парадом наблюдают 7 тысяч гостей, в том числе 1,2 тысячи военнослужащих времен войны. Четверо из них были участниками марша 7 ноября 1941 года. Самому старшему из них, Евгению Ануфриеву, недавно исполнилось 97 лет.

Торжественный марш на Красной площади продолжит тематическая акция "Рубежи Победы". Проект охватит подмосковные города Серпухов, Наро-Фоминск, Химки, Дмитров, Волоколамск, Истру и другие. Здесь возложат цветы к мемориалам защитников Москвы.