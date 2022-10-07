Дезинфектолог рассказал, как бороться с зимующими в земле вредителями

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Осенью на дачном участке нужно сжигать опавшую листву и перекапывать почву для борьбы с зимующими в земле вредителями. Об этом "Ленте.ру" рассказал врач-дезинфектолог, директор по качеству компании "Добролов" Николай Дубинин.

Эксперт рекомендовал с наступлением холодов подготовить участок к зиме, обработав его инсектицидами. Он поведал, что для успешной борьбы с вредителями нужно понимать, где насекомые укрываются на зимовку и как им противостоять.

Чаще всего они укрываются в почве, но иногда их можно встретить в кронах деревьев или кустарников, деревянных строениях.

"В почве зимуют иксодовые клещи, земляничный клещ, крестоцветная блошка, крыжовниковая и смородинная огневки, малинно-земляничный долгоносик, яблоневый долгоносик-цветоед, совка подгрызающая", – сказал Дубинин.

Дезинфектолог посоветовал перед закрытием сезона тщательно осмотреть кору деревьев. Личинки могут скрываться как на поверхности коры, так и под ней.

Потенциальную опасность для здоровых растений могут представлять опавшие с больных деревьев листья. Опавшую листву лучше сжечь, а не использовать для компоста или мульчирования.

После листопада эксперт посоветовал перекопать почву на грядках и междурядьях. В этом случае личинки и взрослые насекомые окажутся неприкрытыми на поверхности земли и станут легкой добычей для птиц.

Препараты с инсектицидами нужно использовать весной во время посадки растений. В период вегетации растения обрабатывают инсектицидами широкого действия.

Ранее член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала, что россияне могут ходить обнаженными по своему дачному участку – это вполне законно. Конституция РФ устанавливает неприкосновенность личную, частной жизни, жилища, а также право на свободу, пояснила она.

Наказание за такое не предусмотрено, однако если при таких обстоятельствах будут совершаться различные правонарушения или доставляться неудобства гражданам, то соседи могут вызвать сотрудников полиции для оформления правонарушения.



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