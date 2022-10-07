В Москве за сутки выявили 1 624 случая заболевания COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в Москве выявили 1 624 случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В столице за 24 часа госпитализировали 198 человек. За сутки выздоровели 2 247 граждан, а скончались 23 пациента.

В общей сложности с начала пандемии в городе выявили 3 209 042 заболевших. Из них 3 010 929 человек выздоровели, а 46 213 – скончались.

В России за сутки выявили 22 268 случаев заражения COVID-19. За последние 24 часа в стране были госпитализированы 2 025 человек. Выздороветь удалось 39 573 жителям РФ, скончались 104 пациента.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что COVID-19 пока не исчезнет, он продолжит мутировать и циркулировать. Отмечалось, что на сегодняшний день наиболее распространенными являются подварианты "Омикрон"-штамма BA.5.

При этом, как подчеркивала эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, на данный момент наблюдается рост заболеваемости в ряде странах Северного полушария, в том числе происходит увеличение числа случаев госпитализации и летальных исходов.



ВОЗ призвала готовиться к новой волне COVID-19

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!