Врач рассказала, как не заболеть в холодное время года

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Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что ежедневный прием витаминов D3 и C поможет не заболеть в холодное время года. Об этом сообщает радио "КП".

По ее словам, у россиян наблюдается дефицит витамина D3. Он, проходя ряд метаболических трансформаций, становится гормоном, оказывающим положительное влияние на все системы организма.

Недостаток витамина С можно компенсировать приемом аскорбиновой кислоты. В организм человека он может попадать только с едой, уточнила специалист.

Однако, если человек все же заболел, Павлова порекомендовала соблюдать постельный режим, отказаться от водных процедур и не переедать. Кроме того, необходимо пить много теплой воды и каждый час проветривать комнату.

При этом врач посоветовала не пить чай и кофе сразу же после приема лекарств и витаминов. Также в облегчении болезни может помочь дыхательная гимнастика.

Ранее врач-терапевт Михаил Гумалевский рассказал, что в осеннее время года следует принимать качественные витамины, употреблять сезонные продукты питания, соблюдать режим сна и не забывать о физической активности.

