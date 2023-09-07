Правительство РФ одобрило единый законопроект об аттракционах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Российский кабмин подписал единый федеральный законопроект о контроле за работой и состоянием аттракционов всех видов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на заключение правительства.

"Принятие отдельного федерального закона необходимо в целях обеспечения единой государственной политики в сфере обеспечения соблюдения обязательных требований к аттракционам", – поделились в пресс-службе кабмина.

Правила по безопасности утверждены техническим регламентом Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов". В правительстве добавили, что по этому вопросу было важно закрепить полномочия органов госвласти, а также ужесточить региональный контроль за состоянием и эксплуатацией подобных конструкций.

Инициатива поможет сократить число аварий и повысить безопасность таких объектов, подчеркнули в кабмине.

В конце августа Михаил Мишустин поручил профильным службам изучить возможность производства канатных дорог, аттракционов и другого оборудования для развития туризма в стране. Он призвал проанализировать возможности отечественной промышленности, чтобы лучше понимать потребности.