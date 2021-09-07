Москва 24: главный нарколог столицы Евгений Брюн расскажет о вреде пьянства

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8 сентября в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция "Всероссийский день трезвости".



О вреде чрезмерного употребления алкоголя и о том, как государство помогает гражданам побороть пагубную зависимость, расскажут:



главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн;

начальник управления по связям с общественностью департамента здравоохранения Москвы Светлана Браун;

председатель правления московского городского отделения общероссийской общественной организации "Общее дело" Олег Моисеев;

председатель общероссийского движения "Стройная Россия" Ольга Ванатова.

Смотрите прямую трансляцию 8 сентября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.