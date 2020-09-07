У 15 тыс россиян банки аннулировали кредитные каникулы

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Российские банки в августе аннулировали порядка 15 тысяч заявлений на предоставление кредитных каникул, объявленных президентом РФ Владимиром Путиным в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщает газета "Известия".

По данным Банка России, заемщики в течение требуемых 120 дней не предоставили документы, подтверждающие право на льготу.

Известно, что по состоянию на 26 августа банки получили свыше 370 тысяч заявлений на кредитные каникулы. Число аннулированных заявлений составляет около 4 процентов от общего количества заявок. При этом общее число удовлетворенных требований увеличилось до 205,1 тысячи (57,9 процентов от общего числа заявок). Сумма по данным договорам составила 81 миллиард рублей.

В "Сбербанке" подтвердили аннулирование заявлений на кредитные каникулы. В организации отметили, что среди основных причин отказов – отсутствие требуемых документов и сокращение дохода менее чем на 30 процентов.

"В течение положенных по закону 90 дней клиенту несколько раз напоминается о предоставлении документов через SMS или звонки. Во время разговора банк уточняет жизненную ситуацию клиента, возможность предоставить документы, обсуждает дальнейшую тактику работы", – рассказали в Сбербанке.

В кредитной организации подчеркнули, что заемщик для положительного решения вопроса должен быть готов к диалогу с банком. При этом частой проблемой становится неготовность клиента идти на обсуждение вопроса.

В "Росбанке", "ВТБ", а также "Райффайзенбанке" подтвердили, что организации постоянно напоминают клиентам о необходимости подтверждения права на льготу.

В Центробанке еще раз пояснили, что жители России имеют 90 дней для того, чтобы предоставить документы о праве на кредитные каникулы. Так добавили, что большинство граждан обращались за предоставлением льготы в первой половине апреля. При этом в августе фиксируется рост числа аннулированных кредитных каникул, так как многие заемщики не могут подтвердить сокращение своего дохода.

Ранее меры поддержки бизнеса в РФ предложили продлить до конца 2021 года. Соответствующий документ был направлен премьер-министру России Михаилу Мишустину.