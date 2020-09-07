У 15 тыс россиян банки аннулировали кредитные каникулы

Фото: depositphotos/mizar_219842
Российские банки в августе аннулировали порядка 15 тысяч заявлений на предоставление кредитных каникул, объявленных президентом РФ Владимиром Путиным в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщает газета "Известия".
По данным Банка России, заемщики в течение требуемых 120 дней не предоставили документы, подтверждающие право на льготу.
Известно, что по состоянию на 26 августа банки получили свыше 370 тысяч заявлений на кредитные каникулы. Число аннулированных заявлений составляет около 4 процентов от общего количества заявок. При этом общее число удовлетворенных требований увеличилось до 205,1 тысячи (57,9 процентов от общего числа заявок). Сумма по данным договорам составила 81 миллиард рублей.
В "Сбербанке" подтвердили аннулирование заявлений на кредитные каникулы. В организации отметили, что среди основных причин отказов – отсутствие требуемых документов и сокращение дохода менее чем на 30 процентов.
"В течение положенных по закону 90 дней клиенту несколько раз напоминается о предоставлении документов через SMS или звонки. Во время разговора банк уточняет жизненную ситуацию клиента, возможность предоставить документы, обсуждает дальнейшую тактику работы", – рассказали в Сбербанке.
В кредитной организации подчеркнули, что заемщик для положительного решения вопроса должен быть готов к диалогу с банком. При этом частой проблемой становится неготовность клиента идти на обсуждение вопроса.
В "Росбанке", "ВТБ", а также "Райффайзенбанке" подтвердили, что организации постоянно напоминают клиентам о необходимости подтверждения права на льготу.
В Центробанке еще раз пояснили, что жители России имеют 90 дней для того, чтобы предоставить документы о праве на кредитные каникулы. Так добавили, что большинство граждан обращались за предоставлением льготы в первой половине апреля. При этом в августе фиксируется рост числа аннулированных кредитных каникул, так как многие заемщики не могут подтвердить сокращение своего дохода.
Ранее меры поддержки бизнеса в РФ предложили продлить до конца 2021 года. Соответствующий документ был направлен премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: