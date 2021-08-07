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Общество

20:38

На пляже в Анапе дрон впервые спас тонущего человека

общество регионы

Фото: anaparegion.ru

На туристическом пляже Анапы беспилотник впервые спас тонущего человека, сообщает издание "Анапа Регион".

На центральном пляже города установлены и функционируют три специально оборудованные вышки, которые патрулируют прибрежную зону. Беспилотник быстро приблизился к пострадавшему, сбросил ему спасательный жилет, на котором он смог продержаться до прибытия профессионалов.

"Молодой человек, переоценив свои силы, заплыл далеко и начал тонуть. Тонущий был вовремя зафиксирован специальной системой мониторинга, к нему направили дрон со спасательным жилетом. Параллельно были вызваны экстренные службы", – объяснили в пресс-службе администрации города.

В то время, как мужчина начал тонуть, у него началось носовое кровотечение. На берегу его ожидала медицинская служба, которая оказала необходимую помощь. Сейчас жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает.

Ранее двух тонущих людей спасли из водоемов Москвы. На столичных водоемах в тот день побывали свыше 18 тысяч отдыхающих.

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