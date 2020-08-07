Москва занимает 19-е место по количеству новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Количество новых случаев коронавируса в городе составляет 5,41 на 100 тысяч человек. Среди субъектов Российской Федерации Москва находится на 19-м месте, сообщили в Оперативном штабе по ситуации с COVID-19.
Темп прироста заболевания коронавирусной инфекцией в столице составляет 0,3%. В результате Москва входит в топ регионов страны с низкими показателями заболеваемости, заявляют в Оперштабе.
За последние сутки в стране подтвердили 5 241 новый случай коронавируса в 84 регионах. На Москву пришлось 686 случаев, на Свердловскую область – 180, на Московскую область – 158, Санкт Петербург – 157.
Помимо того, еще 1 353 пациента вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 18 576.
В России выявлено 877 135 случаев COVID-19, вылечились 683 592 человека, скончались 14 725.
В России выявлено 5 241 новый случай коронавируса
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