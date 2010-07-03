Облачная погода ожидает москвичей в среду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность ожидается в Москве сегодня, 7 августа. В некоторых районах возможен небольшой дождь. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в Москве 20-22 градусов тепла, по области плюс 17-22 градуса", – сообщили синоптики.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление неустойчивое и сохранится на пониженном фоне – 744 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный с порывами до 12 метров в секунду.

Сегодня будут плохо чувствовать себя люди, которые страдают острой или хронической кислородной недостаточностью, нарушениями сердечного ритма, а также заболеваниями органов дыхания.

Ранее эксперт рассказал о повышении спроса на теплую одежду. Отмечается, что такие форс-мажоры в погодных условиях крайне невыгодны мелким продавцам одежды.