Издатель Forbes в России подал в суд на бывшего главреда Николая Ускова

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе
Владелец российской версии журнала Forbes Александр Федотов подал в Останкинский суд на бывшего главного редактора Николая Ускова. Федотов обвиняет Ускова в опороченной репутации, а также разглашении коммерческой тайны, передает РИА Новости.
В Останкинском суде столицы агентству подтвердили, что получили иск Федотова, но только один, о защите чести и достоинства.
Ранее стало известно, что Николай Усков, уволенный с занимаемой должности сообщил, что будет оспаривать свое увольнение в суде. Он также отметил, что считает свое увольнение одним из многих эпизодов "борьбы владельца лицензии Александра Федотова с редакцией Forbes".
Затем Усков подал иск к компании-издателю АО "АС РУС МЕДИА" о восстановлении в должности. Заявление направлено в Пресненский районный суд. Усков также потребовал компенсации морального вреда.
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