Усков подал иск из-за увольнения с поста главреда Forbes Россия

Фото: ТАСС/Стоян Васев

Бывший главный редактор русской версии Forbes Николай Усков подал иск к компании-издателю АО "АС РУС МЕДИА" о восстановлении в должности. Заявление направлено в Пресненский районный суд. Усков также требует компенсации морального вреда.

"Это один из первых исков, которые я намерен подать, он касается только моего незаконного увольнения. Речь идет о восстановлении меня на работе в должности главного редактора журнала Forbes, речь идет о выплате мне зарплаты за этот период вынужденного прогула и возмещении морального вреда", – цитирует истца РИА Новости.

Усков отметил, что в компании нарушали закон о СМИ, задерживали зарплаты и оказывали давление на журналистов.

Будет ли иск рассмотрен пока неизвестно, сообщили в суде. Судья примет решение в течение пяти дней, уточнил пресс-секретарь Алексей Черников.

Ранее сообщалось, что Ускова уволили с должности главного редактора Forbes Россия. В компании мотивировали решение неудовлетворительным качеством его работы, а также нарушениями трудовой дисциплины. Экс-главред заявил, что будет оспаривать решение.