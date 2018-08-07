В столице началось прощание с погибшим в ЦАР оператором Радченко

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В Москве началось прощание с погибшим в Центральноафриканской республике оператором Кириллом Радченко, передает РИА Новости.

Прощание проходит в судебно-медицинском морге № 1 в Царицыне.

Ранее сообщалось, что журналиста Орхана Джемаля похоронят 7 августа на Хованском кладбище. С 13 до 14 часов в Соборной мечети на Олимпийском проспекте пройдет прощальная молитва, затем гражданская панихида.

Прощание с режиссером Александром Расторгуевым пройдет во вторник в большом ритуальном зале Троекуровского кладбища столицы. Отпевание начнется в 13:00 в храме Космы и Дамиана.

В ЦАР 30 июля погибли трое российских журналистов, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. По предварительным данным, на корреспондента Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко напали девять человек. Сначала они похитили автомобиль, а потом расстреляли съемочную группу. Один из журналистов умер на месте, два других скончались позже от полученных ранений.