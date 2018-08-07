Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

7 августа, 11:36

В столице началось прощание с погибшим в ЦАР оператором Радченко

общество утраты

Фото: ТАСС/Александр Щербак

В Москве началось прощание с погибшим в Центральноафриканской республике оператором Кириллом Радченко, передает РИА Новости.

Прощание проходит в судебно-медицинском морге № 1 в Царицыне.

Ранее сообщалось, что журналиста Орхана Джемаля похоронят 7 августа на Хованском кладбище. С 13 до 14 часов в Соборной мечети на Олимпийском проспекте пройдет прощальная молитва, затем гражданская панихида.
Прощание с режиссером Александром Расторгуевым пройдет во вторник в большом ритуальном зале Троекуровского кладбища столицы. Отпевание начнется в 13:00 в храме Космы и Дамиана.

В ЦАР 30 июля погибли трое российских журналистов, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. По предварительным данным, на корреспондента Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко напали девять человек. Сначала они похитили автомобиль, а потом расстреляли съемочную группу. Один из журналистов умер на месте, два других скончались позже от полученных ранений.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать