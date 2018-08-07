"Большая тройка" отменит плату за входящие звонки во роуминге по России

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Оплату входящих звонков во внутрисетевом роуминге в ближайшее время планируют отменить операторы "большой тройки". С 20 августа все входящие звонки за пределами региона подключения станут бесплатными для пользователей любых тарифов "Билайн". Об этом сообщили в "Вымпелкоме" (бренд "Билайн"), передает ТАСС.
Как отмечается, во внимание приняли пожелания абонентов и мнение ФАС, сформировав "домашние" условия тарификации любых услуг на всей территории РФ в сети "Билайн".
Оплату входящих звонков по России отменит "Мегафон" с 1 сентября для большей части абонентов. Полностью плату за входящие отменят во второй половине сентября.
Представитель МТС сообщил, что оператор в ближайшее время также не будет брать плату за входящие звонки на территории страны. В МТС сроки отмены платы не уточнили.
Ранее сообщалось, что ФАС продлила сроки рассмотрения дел против "большой тройки" операторов связи до 28 декабря 2018 года. Для всестороннего и полного рассмотрения дел комиссия приняла решение получить дополнительные доказательства. ФАС, согласно закону, может рассматривать дела до 28 декабря, однако решение может быть вынесено и раньше.
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