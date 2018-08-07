Минздрав РФ назвал регионы с самыми здоровыми детьми

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Министерство здравоохранения РФ представило рейтинг регионов с наибольшим и наименьшим числом болезней среди детей до 14 лет, сообщает RT.

По данным министерства, в 2017 году регионом с самыми здоровыми детьми стала Чечня – на 100 тысяч детского населения там пришлось 62 969,7 заболеваний.

Далее располагаются Кабардино-Балкария (115 723,7), Республика Тыва (125 022,2), Адыгея (132 902,7) и Бурятия (141 168,6).

Наибольшее число болезней среди детей выявили в Ненецком АО (352 120), Чукотском АО (349 436,5), Карелии (337 077,2), Республике Коми (335 574) и Архангельской области (333 831,2).

В среднем по России на 100 тысяч детей возрастом до 14 лет приходится 221 104,6 заболеваний.

Ранее Минздрав составил список страдающих от ожирения регионов. Самый большой показатель – в Алтайском крае. В 2017 году этот диагноз там поставили 5,4 процента жителям.