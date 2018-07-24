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Минздрав составил список страдающих от ожирения регионов. Самый большой показатель в Алтайском крае. В 2017 году этот диагноз там поставили 5,4 процента жителям.
Как сообщает РБК со ссылкой на данные, опубликованные в ежегодном статистическом сборнике Министерства здравоохранения, второе место занимает Магаданская область, где количество людей с избыточным весом составляет 3,4 процента. Замыкает тройку лидеров Курганская область с 2,8 процента.
При этом отмечается, что в Алтайском крае доля населения с избыточным весом с 2016 по 2017 год снизилась на девять процентов, а в Магаданской области – на 7,5 процента.
Однако, отмечают в Минздраве, общее число россиян с диагностированным ожирением в 2017 году выросло и достигло двух миллионов, что составляет 1,3 процента от населения страны.
Заметно увеличилось число пациентов с ожирением среди детей. По мнению специалистов, рост связан с тем, что родители не следят за питанием в семье и формируют у детей пристрастие к нездоровой еде и перееданию.
В Москве в настоящий момент насчитывается более 66 тысяч пациентов с ожирением — 66,3 тыс., или 0,5% населения. Меньше этот показатель только в Приморском крае: там ожирение диагностировано у 0,4% жителей.
В пресс-службе Минздрава сообщили, что для изменения ситуации в последние годы был разработан ряд мер. Например, утверждены рекомендации по рациональным нормам потребления пищи, принят паспорт приоритетного проекта "Формирование здорового образа жизни".
Количество людей с диагнозом "ожирение" подсчитали в Росстате. По данным ведомства, почти половина россиян, судя по цифрам, обладают лишним весом. Основной проблемой является рациона населения – едят все подряд, не думая о том, как это скажется на фигуре. За 20 лет число взрослых, обратившихся к врачам по поводу ожирения, выросло на 60 процентов.
В начале 2018 года ученые провели исследование и выяснили поколение "Y", также известное, как миллениалы, часто страдает ожирением в возрасте от 35 до 44 лет, заявили британские исследователи. Они отметили, что у людей, родившихся, с 1945 по 1955 годы, ожирение в этом возрасте наблюдается только в пяти случаях из десяти.
Ученые также констатировали, что родившиеся с 1980-х до середины 1990-х годов люди любят следить за трендами здорового питания, но фактически держат сбалансированную диету немногие.
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