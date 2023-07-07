В РФ предложили создать базу телефонных номеров покупателей в рассрочку

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

В России следует создать перечень телефонных номеров покупателей в рассрочку. Это поможет банкам более оперативно принимать решения о выдаче кредита, заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Выступая на сессии Финансового конгресса Центробанка, посвященной перспективам рынка рассрочки, он отметил, что решение поможет организациям идентифицировать потенциальных клиентов. На его предложение ответил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута, который назвал идею интересной.

Вместе с этим он обратил внимание на то, что в РФ есть много потенциальных заемщиков, которые регулярно меняют номера телефона.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6–7 июля в Санкт-Петербурге.

Во время мероприятия также выступила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, которая предложила Сбербанку отменить комиссии за переводы в другие кредитные организации. На это зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев ответил, что комиссии есть у всех. На этом фоне Сбер не будет принимать решений в отрыве от участников рынка.