Москвич рассказал, как поймал массивного толстолобика в Москве-реке

Рыбак Илья Давыдов. Фото предоставлено героем материала

Участники столичной команды по спортивной рыбалке "безPALева" рассказали Москве 24 подробности поимки толстолобика в Москве-реке.

Ранее в Сети появился ролик, на котором мужчины ловят рыбу на Бережковской набережной в районе Дорогомилово. На кадрах видно, как рыбак тянет толстолобика на удочке, а затем на асфальте достает из садка и очищает от тины.

Герои ролика за кадром обсуждают, что вес улова может составлять как минимум 15 килограммов. Комментируя видео, профессор кафедры биологического факультета МГУ Кирилл Кузищин заявил, что пойманный толстолобик мог сбежать из рыбного хозяйства. По его словам, в водоемах средней полосы этот вид рыб практически не способен к самостоятельному размножению.

Участник команды Алексей Узловский рассказал Москве 24, что толстолобика 6 июля поймал его напарник Илья Давыдов.





Алексей Узловский участник команды по спортивной рыбалке "безPALева" Это еще не гигант, там есть и крупнее рыбы, мы их стабильно там каждый год ловим. Это "подросток", 25 килограммов примерно. Их в Москве-реке много, ибо рыба сорная.

Алексей также прокомментировал заявления экспертов о том, что внушительный улов, вероятнее всего, сбежал из рыбного хозяйства. "То, что там "ученые" говорят, что он сбежал из пруда, – это все бред", – сказал он.

Сам Илья Давыдов сообщил Москве 24, что некоторые толстолобики способны вырасти до 50 килограммов. Когда ему попался такой улов, рыбак нисколько не удивился.





Илья Давыдов участник команды по спортивной рыбалке "безPALева" Я ловлю рыбу не один десяток лет, это для меня абсолютно не новость. Это ожидаемая и не то чтобы очень радостная история. Спокойно воспринял, потому что их очень много.

Прокомментировал Давыдов и кровь на рыбе, которую можно разглядеть на фотографиях с улова. По его словам, такие последствия происходят непреднамеренно.

"Чаще всего такая рыба ловится случайно. Они цепляются хвостом, спиной, боком, чем угодно. Всю рыбу, которую я ловлю целенаправленно, естественно, отпускаю. А толстолобиков я отдаю, желающих много забрать их домой и поесть. Убежден, что эта рыба вредная, для наших широт она не нужна", – поделился собеседник Москвы 24.



Фото предоставлено героем материала

По словам Давыдова, улов, пойманный 6 июля, был роздан знакомым рыбакам.

"Нас было несколько человек, поймали трех толстолобиков. На этом остановились. Раздали, желающих было много. В нашей тусовке есть 80-летние рыбаки, которые всю жизнь едят улов из Москвы-реки, ничего с ними не случается", – рассказал Давыдов.





Илья Давыдов участник команды по спортивной рыбалке "безPALева" Рыбаки забирают их домой, котлеты из них делают. Толстолобик вообще вкусная рыба, просто я ее не ем.

Ихтиолог, доктор биологических наук Юрий Симаков заявил Москве 24, что толстолобики действительно отличаются большими размерами.

"Рыбы никогда не останавливаются в росте. Для толстолобика 15 килограммов – в целом редкий случай. Но эта рыба действительно может вырасти очень большой", – рассказал он.

Эксперт отметил, что рыбу из Москвы-реки все же лучше не есть. По его словам, в ней может накапливаться грязь, что способно навредить здоровью.