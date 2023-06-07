Роспотребнадзор отметил тенденцию к росту заболеваемости туберкулезом в 2022 году

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Роспотребнадзор отметил тенденцию к росту заболеваемости туберкулезом. Об этом сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на доклад ведомства по итогам 2022 года.

Из доклада следует, что доля регионов, в которых выросло число случаев заболевания туберкулезом, составляет 56,5% от общего числа, в то время как в 2021 году этот показатель составлял 31,8%. При этом новые регионы России в докладе не учитывались.

Прирост числа заболевших наблюдался в Белгородской (232 случая), Воронежской (438 случаев), Костромской (108 случаев), Ростовской (1 089 случаев) и других областях.

В 2022 году на борьбу с туберкулезом было выделено 106,6 миллиарда рублей. По последним опубликованным данным, в 2021 году от заболевания умерли 6 313 человек.

Сведения о заболеваемости туберкулезом в 2023 году не публиковались. При этом, согласно оперативным докладам Росстата, в январе текущего года было выявлено 2 900 случаев, в феврале и марте – по 3 500 случаев заболевания.

Профессор-иммунолог Центрального научно-исследовательского института туберкулеза РАМН Александр Апт сообщил, что рост заболеваемости туберкулезом по всему миру фиксируется впервые за 25 лет. Наибольшее число зараженных зафиксировано в Индии и Африки.

По словам специалиста, в период пандемии COVID-19 значительный объем финансовых и медицинских ресурсов был направлен именно на борьбу с вирусом. На фоне этого работа наблюдающих за туберкулезом ухудшилась, считает Апт.

Ранее главный внештатный фтизиатр Минздрава Подмосковья Сергей Смердин заявил, что туберкулез часто маскируется под слабость, простуду, остеохондроз, бесплодие и слепоту. Диагностировать наличие возможного заболевания, отметил врач, позволит своевременная диагностика. Детям и подросткам необходимо проходить профилактические осмотры, а после 15 лет им обязательна флюорография, сообщил он.

