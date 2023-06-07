Жителям Москвы рассказали о погоде 7 июня

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

В среду, 7 июня, в столице ожидается облачная погода с прояснениями. В Подмосковье местами прогнозируется небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 21 до 23 градусов, по области – от 19 до 24 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до 8 градусов, а в Подмосковье – до 6 градусов.

Ранее научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам очередное похолодание в предстоящие выходные.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал в столице нежаркий и засушливый июнь. Как отметил синоптик, для первого летнего месяца будет характерен дефицит осадков.

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 7 июня