06:12Общество
Жителям Москвы рассказали о погоде 7 июня
Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов
В среду, 7 июня, в столице ожидается облачная погода с прояснениями. В Подмосковье местами прогнозируется небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 21 до 23 градусов, по области – от 19 до 24 градусов.
Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.
Ночью температура в столице может понизиться до 8 градусов, а в Подмосковье – до 6 градусов.
Ранее научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам очередное похолодание в предстоящие выходные.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал в столице нежаркий и засушливый июнь. Как отметил синоптик, для первого летнего месяца будет характерен дефицит осадков.
"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 7 июня
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