Визажист объяснила, почему в косметичке не нужна палетка корректоров

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В 99% случаев в косметичке не нужна палетка корректоров. Зачастую девушки их забрасывают, так как не понимают, как использовать в макияже цветные корректоры. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на визажиста Лену Игради.

Она пояснила, что в результате такой палеткой перестают пользоваться из-за проблем с текстурой, удобством использования или точечным нанесением. При этом срок годности у кремовых продуктов небольшой.

Визажист посоветовала присмотреться к другому продукту, например пигментированному консилеру в тон кожи. Игради добавила, что такой продукт намного важнее палетки с разными цветами.

Ранее дерматолог-косметолог Виктория Грибель рассказала, что обладатели сухого типа кожи чаще остальных страдают шелушением. По ее словам, причинами шелушения могут быть внешние и внутренние факторы. К первым относятся морозная и ветреная погода, солнце, сухой воздух в отопительный сезон. В этом случае шелушения можно избежать, если начать использовать средства ухода за кожей.

