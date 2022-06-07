Психолог рассказала, нужно ли удалять фотографии бывших возлюбленных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Некоторым людям нравится пересматривать фотографии из прошлого, а для других это разрушительная сила, рассказала детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова.

"Иногда бывают партнеры, которые переживают, что хранятся у других фотографии. Именно те переживания, которые связаны с другими людьми, если он переживает, это говорит, что у него есть проблемы", – пояснила специалист в беседе с News.ru.

Наумова отметила, что убирать фотографии из своей жизни необязательно, поскольку многие люди переживают при удалении части своей истории.

Ранее психолог Юлия Хадарцева рассказала, что отличительным признаком альфонсов являются их истории о материальных благах, которыми они обладали в прошлом, но продали из-за финансовых трудностей.

Такие мужчины красиво ухаживают, отличаются манерами и презентабельным видом, однако их легко можно уличить во лжи о своем настоящем и прошлом.

