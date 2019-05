Пользователям Twitter разрешили репостить фото и видео

Социальная сеть Twitter ввела важное обновление. Теперь в ней можно будет репостить фотографии и видео.



Today we are introducing an update you’ve been waiting for — drum roll please — Retweet with GIF, photos, and video! 🎉 Read on to get the behind-the-scenes process of why and how we designed this feature. https://t.co/UMMPkhoaFL