Пользователям Twitter разрешили репостить фото и видео

Фото: depositphoto/Mactrunk

Социальная сеть Twitter ввела важное обновление. Теперь в ней можно будет репостить фотографии и видео.



Today we are introducing an update you’ve been waiting for — drum roll please — Retweet with GIF, photos, and video! 🎉 Read on to get the behind-the-scenes process of why and how we designed this feature. https://t.co/UMMPkhoaFL — Twitter Design (@TwitterDesign) 6 мая 2019 г.

Ранее сообщалось, что в Twitter будут ставить пометки на важных сообщениях политиков, не отвечающих стандартам соцсети. При этом удалять их не будут.

В апреле судебный участок мирового судьи № 422 Таганского района оштрафовал на 3000 рублей Twitter за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных россиян на территории России.