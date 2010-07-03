Twitter будут помечать сообщения политиков, не отвечающие стандартам соцсети

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В Twitter будут помечать общественно важные сообщения политиков, не отвечающие стандартам социальной сети, при этом не удаляя их, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на представителя компании Виджаю Гадде, занимающуюся юридическим направлением и вопросами политики, доверия и безопасности.

На конференции издания в Сан-Франциско она рассказала, что в компании озабочены вопросом того, как уведомлять читателей о том, что та или иная публикация идет вразрез с политикой Twitter.

По словам Гадде, в руководстве думают над тем, как можно помечать сообщения таким образом, "чтобы люди знали, что контент нарушает наши правила, и его нахождение на платформе служит определенной цели".

Не исключено, что подобные сообщения политиков или чиновников будут сопровождаться специальной пометкой.

Гендиректор Twitter Джек Дорси заявил, что основной целью соцсети является пресечение случаев распространения недостоверной, оскорбительной или другой недопустимой информации.

Ранее Мировой суд Таганского района Москвы отложил на 29 марта рассмотрение административного дела в отношении Twitter об отказе предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей.