Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:59

Суд отложил вопрос о наказании Twitter

технологии суды

16:59

Поделиться в социальных сетях:

Фото: kod.ru

Мировой суд Таганского района Москвы отложил рассмотрение административного дела в отношении Twitter об отказе предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

"Судебное заседание отложить на 29 марта 15:30", – объявил судья Антон Козырев.

Решение принято в связи с необходимостью вызвать для допроса специалиста Роскомнадзора, составлявшего административный протокол в отношении Twitter. Кроме того, судья попросил защитника Twitter предоставить официальную информацию о том, чем компания занимается на территории России.

Суд изучил административный протокол в отношении Twitter. Изученных материалов недостаточно для принятия такого решения, заявили в суде. Адвокат Twitter Мария Михеенкова просила прекратить производство по делу. Она озвучила позицию компании, сказав, что "по данном делу не может быть вынесено постановление о привлечении компании к административной ответственности".

В феврале 2019 года в отношении сервисов были составлены соответствующие административные протоколы. Компания сообщала Роскомнадзору, что локализует базы данных российских граждан на территории России во второй половине 2018 года.

Закон о локализации персональных данных россиян на внутрироссийских серверах был подписан 31 декабря 2014 года и вступил в силу 1 сентября 2015 года.

технологии суды

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика