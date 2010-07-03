Суд отложил вопрос о наказании Twitter

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Мировой суд Таганского района Москвы отложил рассмотрение административного дела в отношении Twitter об отказе предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

"Судебное заседание отложить на 29 марта 15:30", – объявил судья Антон Козырев.

Решение принято в связи с необходимостью вызвать для допроса специалиста Роскомнадзора, составлявшего административный протокол в отношении Twitter. Кроме того, судья попросил защитника Twitter предоставить официальную информацию о том, чем компания занимается на территории России.

Суд изучил административный протокол в отношении Twitter. Изученных материалов недостаточно для принятия такого решения, заявили в суде. Адвокат Twitter Мария Михеенкова просила прекратить производство по делу. Она озвучила позицию компании, сказав, что "по данном делу не может быть вынесено постановление о привлечении компании к административной ответственности".

В феврале 2019 года в отношении сервисов были составлены соответствующие административные протоколы. Компания сообщала Роскомнадзору, что локализует базы данных российских граждан на территории России во второй половине 2018 года.

Закон о локализации персональных данных россиян на внутрироссийских серверах был подписан 31 декабря 2014 года и вступил в силу 1 сентября 2015 года.