Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в воскресенье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Предстоящим днем Московский регион будет находиться на периферии антициклона. Ожидается погода с переменной облачностью, но без существенных осадков, информирует портал "Метеоновости".

Максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от 7 до 9 градусов, по области – от 6 до 11 градусов.

По словам синоптиков, в столичном регионе будет наблюдаться безветрие. Атмосферное давление в середине дня составит 752 мм ртутного столба.

Ранее москвичам рекомендовали повременить с рассадой и не открывать мотосезон, потому что теплая и солнечная погода в мегаполисе установится только на следующей неделе.

Также сообщалось, что в Москве раньше обычного начался сезон цветения аллергенных растений. Аллергикам рекомендовали начать прием профилактических препаратов.