"Газета.ру": каждая третья опрошенная россиянка мечтает о гардеробных в 20–30 "квадратов"

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Порядка 35% россиянок мечтают о гардеробных комнатах площадью от 20 до 30 квадратных метров, следует из результатов опроса, с которым ознакомилась "Газета.ру".

На втором месте по востребованности оказались гардеробные комнаты размером 15–20 "квадратов". Так ответили 22% женщин. Еще 19% респонденток отметили, что хотели бы гардеробную более 30 квадратных метров. При этом около 3% опрошенных рассказали, что им не важно, будет ли у них эта комната.

Аналитики выяснили, что россиянки все больше делают выбор в сторону просторных гардеробных в новых квартирах. По их словам, в новостройках бизнес-класса под отдельные комнаты для одежды отводится от 10 "квадратов" и в них зачастую есть окно, место под туалетный столик и гладильную зону.

"В комфорт-классе площади скромнее, в среднем 3–6 квадратных метров, но застройщики стараются максимально использовать пространство, предлагая эргономичные системы хранения", – добавили исследователи.

Ранее строительный эксперт Федор Васильев рассказал, что перепланировка в квартире экономкласса обойдется россиянам в среднем в 1–5 тысяч рублей за квадратный метр, а возведение межкомнатных перегородок – от одной тысячи за "квадрат". Укладка полов будет стоить от 1,5 до 4 тысяч рублей за квадратный метр. Эксперт предупредил, что эти цены представлены в усредненном виде и могут меняться в зависимости от различных факторов.