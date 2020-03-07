Предложившая Путину жениться на ней россиянка рассказала о себе

Фото: телеграм-канал ''LIFE SHOT''

Актриса детского театра в Иваново Юлия Шилова, предложившая Владимиру Путину взять ее замуж, считает, что смогла бы справиться с задачами первой леди, сообщает РИА Новости.

28-летняя россиянка, рассказала, что она не замужем, поскольку еще не нашла подходящего мужчину. В то же время она подчеркнула, что к президенту присматривается давно, и более того, восхищается им.

"Мне нравится, как он управляет страной, он очень волевой, целеустремленный, сильный, я смотрю обычно все пресс-конференции, которые он дает. Я давно уже им восторгаюсь, насколько он грамотно решает дела, насколько он держится уверенно со своими партнерами на международных переговорах", – поделилась она.

Девушка призналась, что успела передать свои фотографии главе государства через службу протокола. Россиянка выразила надежду, что президент позвонит ей – свой номер она указала на фото.

Юлия отметила, что была взволнована, когда Путин обратил внимание на нее. Она добавляет, что у нее был шанс привлечь внимание российского лидера, и она его использовала. "Я думаю, что я смогла бы быть женой президента. Может быть, это самонадеянно очень звучит, но мне кажется, что да", – заключила девушка.

Накануне Владимир Путин пообщался с жителями Иванова. Одна из девушек призналась в любви президенту, а другая попросила его взять ее замуж.

Позже на встрече с представителями общественности президент отметил, что девушка, сделавшая ему предложение, теперь станет известна на всю страну.

