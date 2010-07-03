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09:08

Чаепитие с блинами устроят для бездомных в Москве на Масленицу

общество праздники

09:08

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Праздничное чаепитие с блинами, частушками и хороводами устроят на Масленицу для бездомных-подопечных Центра социальной адаптации имени Елизаветы Глинки. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты.

"Празднование Масленицы для подопечных Центра социальной адаптации имени Елизаветы Глинки традиционно проходит каждый год", – рассказали в ведомстве, уточнив, что в этот раз чаепитие запланировано на воскресенье, 10 марта. Накануне напекут блинов.

Наряду с чаепитием, гостей праздника ждут игры, песни и частушки, хороводы и другие развлечения. В них примут участие как подопечные, так и сотрудники центра.

Представители департамента также отметили, что 29 марта в домовом храме ЦСА "Умягчение злых сердец" состоится служба.

Ранее сообщалось, что в ближайшие выходные масленичные гулянья пройдут в 29 зонах отдыха Москвы. Там организуют бесплатные мастер-классы по росписи блинов, состязания по перетягиванию каната и множество других мероприятий. Кроме того, в десяти парках сожгут чучело, чтобы отметить уход зимы.

общество праздники

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