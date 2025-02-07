Шеф-повар Лосев: блюда для Путина и высоких делегаций всегда пробуют во время готовки

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Блюда при приготовлении для Владимира Путина и высоких делегаций всегда пробуют, рассказал в беседе с Москвой 24 известный шеф-повар Артем Лосев.

Он признался, что готовил блюда для президента и участвовал в составлении программы питания для делегаций Олимпийских игр в Сочи. По словам Лосева, все продукты проходят обязательную проверку.

"Блюда отвозят в лабораторию, а перед этим еще сдаешь все продукты на анализы. После этого тебе говорят, здесь, например, превышение ртути. <...> Белые грибы часто браковали. Грибы в целом бракуют, потому что там есть превышение ртути, небольшое какое-то количество", – поделился специалист.

При этом если продукты признаются нормальными, то повара должны будут приготовить на одну порцию больше, поскольку ее так или иначе заберут в лабораторию, чтобы провести еще одно исследование, добавил Лосев.

Ранее эксперты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят некоторые лидеры мировых стран. Специалисты оценили рационы Путина, президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Испании Педро Санчеса.

Диетологи отметили, что российский лидер старается избегать продуктов глубокой переработки, а также алкоголя.

