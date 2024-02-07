Кардиолог поделилась секретами быстрого засыпания

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Улучшить качество сна и помочь в борьбе с бессонницей позволят физические упражнения, комфортная температура в комнате и промытый нос. Об этом сообщает "Доктор 24" со ссылкой на врача-терапевта, кардиолога и нутрициолога Ольгу Народовскую.

По словам специалиста, нервная система человека состоит из симпатической и парасимпатической части. В дневное время суток гормоны стресса, а именно кортизол, адреналин и норадреналин, активируют работу первой части, а вторая – отвечает за отдых. В связи с этим специалист посоветовала обратить внимание на расслабляющую физическую нагрузку, например йогу, которая позволит снять напряжение с верхней части туловища.

Также врач перед сном порекомендовала проветривать комнату до 17 градусов. Именно такая температура, как она утверждает, поспособствует качественному сну.

"Также можно использовать аромалампу, например, добавив в нее масло сосны. Аромамасла воздействуют на лимбическую систему и способствует дополнительному расслаблению", – дополнила Народовская.

Есть и необычный способ, который поможет побыстрее заснуть – промывание носа перед сном. По словам эксперта, на протяжении всего дня в носу скапливается пыль и слизь, что не дает нормально циркулировать воздушным массам в этом органе. Таким образом, промыть нос можно с помощью морской воды или физиологического раствора.

Ранее клинический психолог Татьяна Метелева заявила, что нарушение сна является одним из основных признаков психического нездоровья. По ее словам, многие игнорируют этот симптом. Эксперт добавила, что люди, которые обращаются за помощью к психиатру, часто рассказывают о том, что этому предшествовало нарушение сна.



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