Врач рассказал об уменьшающей размер полового органа привычке

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Курение уменьшает размер полового органа у мужчин. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

По словам специалиста, подобная вредная привычка может привести к атеросклерозу и запустению сосудистого русла, что в свою очередь влияет на размер полового органа. Врач объяснил, что мужской орган работает по принципу губки: курение сужает сосуды, поэтому наполнение крови в тканях уменьшается.

"Как вот мы надуваем мячик: если он слабо надут, он, соответственно, меньше, если сильно раздут, соответственно, становится больше", – объяснил на примере эксперт.

Поэтому, как утверждает Мясников, у хронических курильщиков уменьшается половой орган.

Ранее уролог-андролог Владлен Петрищев сообщил, что мобильные телефоны способны влиять на качество спермы мужчин и возможность зачатия ребенка, поэтому их не рекомендуется носить в карманах брюк. Вместо этого уролог-андролог предложил носить телефон в нагрудном кармане. По его мнению, это безопасно для фертильности.



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