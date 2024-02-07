Михаил и София попали в топ популярных имен у новорожденных в Москве в 2023 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Наиболее популярными именами среди новорожденных в Москве по итогам прошлого года стали Михаил и София. Так назвали 2 295 мальчиков и 1 981 девочку, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За более чем 40 лет имя Александр уступило первенство всего лишь второй раз, в 2023 году так назвали 2 229 маленьких москвичей. Ранее, в 2012 году, самым популярным именем стало Артем", – цитируют ее на портале мэра и правительства столицы.

Вице-мэр добавила, что в списке лидеров мужских имен также есть Максим (1 688), Лев (1 678), Артем (1 528), Марк (1 502), Матвей (1 456), Иван (1 381), Дмитрий (1 206) и Даниил (1 164).

В свою очередь, в топ-10 популярных женских имен попали Анна (1 933), Мария (1 758), Ева (1 520), Виктория (1 351), Варвара (1 277), Полина (1 236), Алиса (1 232), Василиса (1 175), Александра (1 158).

Ранее сообщалось, что в городе Краснокамске Пермского края родилась девочка по имени Россия. Ребенок появился на свет 20 января в перинатальном центре. До этого в Татарстане родилась девочка, которую решили назвать Россией-Святосией-Святороссией.



Имя Михаил стало самым популярным для новорожденных мальчиков в столице