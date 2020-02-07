Эксперт дала советы по хранению чая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Чтобы исключить потерю вкусовых качеств чая, необходимо соблюдать правила его хранения. Специалист инспекции по качеству питания Екатерина Чердакова рассказала Агентству "Москва", как это сделать правильно.
По словам эксперта, чай нельзя хранить в пластиковых банках, бумаге или целлофане, поскольку такая упаковка не герметична и может привести к возникновению специфического запаха.
"Холодильник – также не место для хранения чая. Идеальна для упаковки и хранения чая – фарфоровая и стеклянная посуда, в меньшей степени – фольга", – сообщила Чердакова.
Она отметила, что в герметичной упаковке чай может сохранять свои свойства на протяжении нескольких месяцев. В стеклянной посуде с идеально притертой пробкой сухой чай будет храниться более 10 лет.
"Чай нельзя открывать во время чистки овощей, рыбы, мяса, не следует брать банку с чаем руками, на которых остались хотя бы следы запаха духов, табака, бензина или других пахнущих веществ, так как он может утратить аромат", – добавила специалист.
Помимо этого, Чердакова дала рекомендации по выбору чая. Так, она советовала отдавать предпочтение цельному листовому продукту, поскольку целый листок лучше хранит аромат чая и меньше выдыхается и впитывает влагу и посторонние запахи.
Также она предостерегла от приобретения чая с добавками, вместо фруктов и ягод в состав которого входят ароматизаторы.
"Наличие в чае черешков или древесины свидетельствует о том, что он выработан из грубого сырья и плохо отсортирован. Также не допускается наличие в чае посторонних примесей – мелких камешков, обломков стекла, цемента, щепок, травы", – заключила пищевик.
Ранее эксперты объяснили, почему нельзя есть просроченные продукты. Отмечалось, что в пище с истекшим сроком годности размножаются патогенные микроорганизмы, которые оказывают негативное влияние на организм человека.
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